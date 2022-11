Santa Casa amplia contrato com a Prefeitura

O 12° termo aditivo ao contrato de prestação de serviço com a Prefeitura Municipal que havia sido celebrado no último dia 31 de outubro de 2022 foi assinado nesta segunda-feira, 7 de novembro pela direção da Santa Casa de Campo Grande. A repactuação foi realizada com a interveniência da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e efetiva participação da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Durante o processo de tratativas o hospital contou com apoio da Câmara de Vereadores na proposição de audiência pública sobre situação financeira da Santa Casa.

A negociação é fruto do estreitamento no relacionamento da Diretoria Corporativa do hospital com o Poder Público, e que possibilitou essa evolução em relação aos anos anteriores, onde o valor do contrato era de R$ 23,8 milhões. A ampliação do orçamento à Instituição passa a ser de R $32.105.636 milhões, e com a operação, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais oito meses, passando a ser contado de 1° de novembro de 2022 a 30 de junho de 2023.

Para o presidente da Santa Casa de Campo Grande, Heitor Rodrigues Freire, “a assinatura deste contrato representa o investimento incansável da nossa diretoria corporativa e executiva que, por meses, buscou formas de ajustar os valores contratuais para que atendessem o máximo a necessidade do hospital e manter seus compromissos. É preciso lembrar que este relacionamento foi pautado no respeito entre ambas as instituições e por isso chegamos nesta celebração contratual. ”, disse Heitor.