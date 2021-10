Saiba como vai estar o terminal rodoviário da capital neste feriadão

Entre os dias 8 e 13 de outubro aproximadamente 23 mil pessoas devem embarcar e desembarcar no terminal rodoviário de Campo Grande, os destinos procurados são as cidades de São Paulo, Cuiabá, Brasília, Curitiba e Maringá.

A retomada do movimento de passageiros acontece de forma gradual no transporte rodoviário. O Terminal Rodoviário de Campo Grande, que chegou a apresentar redução total por conta das paralisações de atividades decretadas pela Prefeitura da Capital atualmente apresenta redução na casa dos 5%, em comparação com o período pré-pandemia.

Se você é uma das 23 mil pessoas que vai viajar nesse feriadão, veja a recomendação que a concessionária: