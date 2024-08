Riedel se encontra com presidente do Uruguai para estreitar relações comerciais

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, viaja para Motevidéu, capital do Uruguai, nesta quarta-feira (14). A comitiva de MS composta pelos secretários de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, e de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, está no país vizinho desde ontem (13).

A assessoria de imprensa de Riedel confirmou agendas oficiais com o embaixador do Brasil no Uruguai, Marcos Leal Raposo Lopes, às 17h30, e com o presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, às 19h. Esta é a primeira vez que as autoridades se encontram.

O Uruguai tem uma importante relação comercial com Mato Grosso do Sul, uma vez que o país tem interesse na hidrovia Paraguai-Paraná, um dos trechos mais extensos e importantes da navegação interior internacional. O processo de concessão da Hidrovia do Rio Paraguai deve ser concluído em 2025. A projeção é ter um fluxo de cargas de 42.226.778.