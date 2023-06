Republicanos e MDB reúnem filiados nesta sexta-feira

Junho começou agitado nos bastidores da política do Estado. Nesta sexta-feira (2), dois partidos votarão seus presidentes já de olho nas eleições de 2024.

O Republicanos fará o evento do partido na Casa de Leis da Capital previsto para às 9h quando terá cerimônia de posse do diretório municipal, que será conduzido pelo vereador Betinho, e do diretório estadual, que terá o deputado Antônio Vaz como comandante.

O Republicanos tem dois vereadores em Campo Grande: Betinho e Gilmar da Cruz.

O MDB também programou para sexta-feira para conduzir o presidente do partido estadual, Ulisses e discutir pleito de 2024.