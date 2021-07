Ana Maria Braga é Cruella No Mais Você e erra nome de atriz

Rainha dos memes e cosplay é Cruella na TV. Essa pode ser a definição de Ana Maria Braga. Talvez não haja nenhuma jornalista e apresentadora com duas coroas como Ana Maria. Ela é rainha do meme e do cosplay. Podemos dar mais uma coroação para ela como top dos trends do Twitter. Nesta quarta-feira( 21) ela parou o Brasil e as redes sociais ao aparecer no “Mais Você” fantasiada de Cruella e errar o nome da atriz que interpreta o personagem: Emma Stone. Não é a primeira vez que se fantasia nem comete erro. Desta vez, Ana apontou a protagonista do filme da Disney não como cruel, mas louca:

“Doidinha e transgressora, Cruella… Eu super me identifico com ela como dá para perceber nesse meu look aqui”, destacou a Rainha dos memes e cosplay é Cruella na TV.

Emma Thompson foi como Ana chamou a protagonista de Cruella. Mas, o importante é que a ação funcionou. A união de Globo Play com Disney+ foi o motivo do cosplay. A apresentadora ainda destacou a estilista brasileira que recriou o vestido de Cruella, Michelle X. “Não é exatamente igual, mas eu estou bem semelhante. Além disso, parece pesado e desconfortável, mas é como se eu estivesse usando moletom. Sério mesmo”.

O combo dos streaming da emissora vende o Globoplay e Disney+.

Mas, quer MAIS NOTÍCIAS? CLIQUE AQUI!