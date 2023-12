Quentinhas do Cinema: Sabores transformadores – a história por trás de fl amin’ hot e Richard Montañez

[Texto: Filipe Gonçalves, Jornal O Estado de MS]

Com a evolução dos streaming é normal que comece a surgir várias adaptações de histórias que antes seriam produzidas para a TV sem muito envolvimento do estúdio para distribuí-las, assim como é o período de descarte, nos primeiros meses do ano.

“Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História” nos conta como foi a ascensão de Richard Montañez dentro da fábrica de salgadinhos Frito-Lay que se tornou muito famosa pelo Cheetos ou Doritos. Mas, como podemos imaginar, nem sempre foi assim. Antigamente, havia os sabores mais comuns de acordo com o que a sociedade norte-americana gostava de consumir e nada que fugisse dos padrões da classe média branca dos anos 1970 e 1980.

Depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e a do Vietnã o mundo foi mudando e as gerações foram sendo constituídas cada vez mais por afro-americanos e a população latina, buscando o sonho americano. Richard era um homem comum, que teve uma infância difícil por conta do vício em álcool do pai, o que mais tarde acabaria sendo refletido nas escolhas que faria, logo no início da vida adulta.

O rapaz se casou com Judy e teve seus primeiros filhos, mas ainda mantinha hábitos questionáveis, como vender drogas, e foi nessa época que um amigo o indicou para trabalhar em uma das fábricas de salgadinhos em sua cidade. Richard, em pouco tempo, se mostrou muito esforçado e sempre buscava crescer no ambiente de trabalho. Após dez anos trabalhando, ele percebeu que seria mais difícil que pensava subir de cargo e, envolto em uma crise econômica, a saída que encontrou, junto com a família, foi criar uma linha picante para os salgadinhos famosos da empresa, abrangendo assim os imigrantes mexicanos.

Basta assistir a poucos minutos desta cinebiografia para constatar que houve muito empenho por parte da produção e da diretora, Eva Longoria, para realizar esse filme.

O carinho com cada detalhe do personagem vivido por Jesse Garcia nos mostra que Richard foi parte dos operários e lutou por seu emprego e por dois colegas sem pensar em ganhos pessoais, transformando-o em uma figura muito conhecida e que também, posteriormente, acabaria sendo promovido a um bom cargo, o que lhe deu maior conforto, explorando seu lado criativo e visionário.

A história de Richard nos mostra que mesmo que a situação pareça ruim, e de fato esteja, há sempre alguma coisa que possa ser feita, nesses momentos em que a responsabilidade recai sobre nós. “Flamin’ Hot” está disponível no Disney Plus.