Puccinelli e MDB anunciam apoio a Contar

O ex-governador André Puccinelli, candidato ao governo de Mato Gossso do Sul que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições para governador , e seu partido, o MDB, por meio do presidente regional da sigla Junior Mocchi, anunciaram através de notas que devem apoiar à candidatura do Capitão Contar (PRTB) neste segundo turno.”Venho manifestar minha esperança no programa de governo do Capitão Contar, e por isso, peço aos nossos correligionários que a mesma esperança que eu André tenho a ratifiquemos através de votação maciça no Capitão Contar”, diz um dos trechos da nota de Puccinelli.

O MDB também manifestou em nota, seu apoio a Capitão Contar. “O MDB, através da maioria de seus membros, manifesta o desejo de acompanhar o projeto de candidatura do Capitão Contar ao Governo do Estado, respeitando as decisões individuais divergentes, por entender que é o que melhor representa o sentimento de renovação que anseia o povo sul-mato-grossense”, diz a nota assinada pelo presidente regional do partido depuitado estadual eleito, Junior Mocchi.

Além dele, a deputada federal Rose Modesto, que saiu do União Brasil insatisfeita com a votação que a deixou em quarto lugar no primeiro turno, também declarou apoio ao candidato do PRTB, que também divulgou notas agradecendo aos dois pelo apoio. Hoje, Contar recebe em Campo Grande o apresentador de TV Carlos Massa, o Ratinho, que vem gravar vídeo em defesa de sua campanha eleitoral.