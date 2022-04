Próxima sexta-feira se encerra o prazo para o envio de resumos científicos para o Prêmio Lamas

Os resumos devem consistir em trabalhos originais e completos que ainda não foram publicados em algum periódico

Na próxima sexta-feira, dia 15 de abril, se encerra o prazo para envio dos trabalhos para concorrer a um dos prêmios mais conceituados da avicultura brasileira: Prêmio José Maria Lamas da Silva. Os trabalhos científicos serão apresentados no primeiro dia da 38ª edição da Conferência FACTA WPSA-Brasil 2022. O evento será realizado nos dias 11 e 12 de maio de 2022, no Expo D. Pedro, em Campinas (SP) e trará como tema “Avicultura, o futuro é agora”.

O Prêmio José Maria Lamas da Silva reúne pesquisadores e interessados na aplicação do conhecimento técnico-científico para melhoria do setor avícola brasileiro. Durante o evento haverá a tradicional premiação dos trabalhos orais, escolhidos por comissões formadas por técnicos e pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento.

Os resumos devem consistir em trabalhos originais e completos que ainda não foram publicados em algum periódico. Os resumos aceitos para os Anais do Prêmio Lamas – Conferência FACTA WPSA-Brasil 2022 serão publicados em formato digital.

Confira as normas e envie seu trabalho para o Prêmio José Maria Lamas da Silva, até o dia 15/04/2022.

Prof. Dr. José Maria Lamas da Silva

O nome do Prêmio é uma homenagem ao Prof. Dr. José Maria Lamas da Silva, respeitado técnico da avicultura brasileira, mestre da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais e formador de centenas de técnicos hoje militantes na avicultura brasileira.

Mais do que gratificar, o Prêmio objetiva divulgar ao setor os resultados do intenso trabalho de pesquisa e de experimentação desenvolvidos em Universidades e Centros de Pesquisa de todo o País, a fim de responder às questões levantadas pelo próprio setor produtivo nas diversas áreas especializadas na produção e processamento de produtos avícolas.

Sobre a FACTA

A FACTA é uma organização civil sem fins lucrativos, fundada em 10 de agosto de 1989, incorporando e ampliando atividades técnicas e científicas originalmente desenvolvidas por sua idealizadora e criadora, a APINCO (Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte).

Tendo como foco principal o fomento e a difusão de novos conhecimentos e tecnologias aplicáveis ao desenvolvimento sustentável da avicultura, a FACTA atende seus objetivos realizando eventos de atualização técnica, aperfeiçoando mão de obra operacional e técnica por meio de cursos específicos, divulgando conhecimentos avícolas através de publicações especializadas e estimulando a evolução técnica, científica e tecnológica da atividade pela dotação de prêmios de estímulo.

Para mais informações acesse: www.facta.org.br.

