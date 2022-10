Prorrogado prazo para municípios com aldeias indígenas para fortalecer atendimento infanto-juvenil

Adesões aos programas previstos em edital podem ser feitas até 25 de outubro; entregas dos veículos serão realizadas após o período de defeso eleitoral

Foi prorrogado o prazo para os municípios com aldeias indígenas participarem do edital nº 9/2022 da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (SNDCA/MMFDH). A seleção tem a finalidade de fortalecer o atendimento infanto-juvenil por meio da entrega de veículos para equipagem de órgãos públicos.

Segundo consta na edição desta sexta-feira (21) do Diário Oficial da União (DOU), os gestores municipais têm até o dia 25 deste mês de outubro para enviar a solicitação do seu credenciamento prévio no Sistema Informatizado de Gestão do Programa de Equipagem e Modernização da Infraestrutura (Pró-DH) e fazer adesão ao Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na Adolescência por meio do Sistema Nacional de Direitos Humanos (SNDH).

O edital tem o objetivo de selecionar e classificar municípios que desenvolvam políticas públicas para a promoção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes indígenas, sem prejuízo de atendimento das demais crianças e adolescentes, para o recebimento de bens móveis (veículo com cadeirinha para automóvel). Os veículos doados serão para uso dos Conselhos Tutelares municipais. As entregas serão realizadas após o período de defeso eleitoral.

Acesse o edital



Para a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fernanda Monteiro, a doação de carros adaptados faz diferença no cuidado junto a esse público: “É de extrema importância personalizar esse atendimento também em terras indígenas, pois os conselheiros tutelares são os articuladores da política de promoção, fortalecimento e defesa dos direitos de crianças e adolescentes indígenas em âmbito local. Por isso, precisamos chegar a todos os lugares” destacou a gestora.

Podem se inscrever municípios que possuírem, entre outras características, aldeias indígenas mapeadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai), que tenham aprovação da sua adesão ao Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na Adolescência por meio do Sistema Nacional de Direitos Humanos (SNDH) e que não tenham recebido doação de veículo da SNDCA ou, caso tenha recebido, que o veículo tenha sido adquirido com recurso de dotação consignada em seu orçamento de exercícios anteriores a 2018.

Entre os critérios para aumento na pontuação para o processo de seleção, estão adesões adicionais facultativas ao Programa Mães do Brasil e ao Famílias Fortes – iniciativas de proteção e defesa de direitos humanos do MMFDH – pelos municípios interessados.

Com informações da assessoria