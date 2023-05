Proprietário do Jornal O Estado MS renova convênio com o Creci-MS

O presidente do Creci-MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Eli Rodrigues recebeu em seu escritório na tarde desta quarta-feira (17), o empresário Jaime Valler, quem assinou o convênio que já dura mais de cinco anos entre o órgão com o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

O convênio garante a publicação de editais que por lei devem ser publicados em jornais de grande circulação, ou para campanhas de valorização profissional. “A tendência do Creci-MS é que a sociedade conheça o corretor de imóveis como a segurança do seu negócio imobiliário”, explica Eli.

Além disso, o convênio com o Creci-MS oferece valores especiais aos corretores inscrito para divulgações. Acompanhou na assinatura também a Gerente Comercial do Jornal O Estado, Nídia Oliveira dos Santos.

Sobre o papel do órgão, o presidente do Conselho diz que um dos principais papeis do Creci-MS é o monitoramento de pessoas que negociam falsos imóveis. "Aqui no setor de fiscalização, monitoramos as redes sociais, jornais e todo qualquer tipo de anúncio para saber se o anunciante é realmente proprietário, se ele é corretor, ou credenciado."