Projetos da Águas Guariroba são destaquesno 25º Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento

Campo Grande está sendo sede do 25º Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), evento considerado o “Oscar do Saneamento”, que tem como objetivo reconhecer as empresas do setor que se destacam pela boa gestão dos serviços de saneamento, e boas práticas para o desenvolvimento do saneamento ambiental.

Realizado no Ondara Buffet, o evento segue até esta quarta-feira (30) e está dividido em dois momentos: Seminário de Benchmarking PNQS 2022 e a Cerimônia de Premiação do PNQS – Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento.

Sendo um dos destaques do seminário, a Águas Guariroba, empresa responsável pelos serviços de saneamento de Campo Grande, apresentou três cases de ações desenvolvidas pela concessionária no âmbito de Plano Operacional de Abastecimento, Monitoramento de Bacias e Planejamento Sustentável.

Para o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, a participação no PNQS é o reconhecimento das ações em, destacando os resultados de cada projeto desenvolvido pelas equipes técnicas concessionária.

“É uma honra para a concessionária ter os seus projetos apresentados em um evento considerado o Oscar do Saneamento. A apresentação dos cases é uma demonstração dos principais investimentos que a empresa vem realizando, sempre buscando a melhoria das ações de saneamento. É o reconhecimento das ações desenvolvidas através de diversos setores, desde meio ambiente, controle operacional e monitoramento.”, explica Gabriel.

Com o case “Plano Operacional de Controle e Abastecimento Contínuo”, o coordenador de operações da Aegea R1 e Águas Guariroba, Yago de Oliveira Martins, apresentou as tecnologias utilizadas pela concessionária no planejamento de ações de enfretamento a estiagem e o desempenho da empresa em investir em projetos que garantam os serviços de abastecimento de água para a população.

“Trouxemos um plano de trabalho da Águas Guariroba onde desempenhamos desde o planejamento do recurso hídrico, a distribuição e projeção para o futuro do abastecimento de água como um todo para a cidade. Trazer para o PNQS este projeto é fazer parte de um trabalho importante, por ser um fomentador de ideias, iniciativas e movimento dentro das empresas trazendo inovações e investimento em tecnologias”, destaca Yago.

Com o case “Lodo Sustentável”, a gerente de operações de tratamento de água e esgoto da Águas Guariroba, Marjuli Morishigue, apresentou os resultados obtidos pelo projeto que reutiliza o lodo residual do processo de tratamento de esgoto nas estações de tratamento para recuperação de florestas em áreas degradas. O projeto é mais uma ação da Águas Guariroba voltada ao desenvolvimento do meio ambiente de forma sustentável.

“Iniciamos em 2019 sempre buscando melhorias para cada vez mais atingir a recuperação de áreas degradada. Utilizamos o lodo em nossos viveiros e nas áreas de proteção ambiental. Tem os nutrientes necessários para a planta, como o fósforo, potássio, cálcio para que ela possa crescer. Conseguimos recuperar mais de 35% de área degradada um resultado além do esperado. Isso contribui para a nova metodologia de carbono neutro, reduzindo a produção de gases do efeito estufa.”, explica Marjuli.

Com informações da assessoria