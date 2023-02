Projetada para ser referência, Indubrasil sofre pelo abandono

A 15 quilômetros do Centro de Campo Grande, os moradores do Distrito de Indubrasil estão se sentindo abandonados assim como observamos na Chácara das Mansões durante esta semana.

Na questão de infraestrutura, em pouco tempo a reportagem flagrou pontos de ônibus deteriorados, placas de sinalização amassadas, diversos buracos nas ruas e sujeira, muita sujeira espalhada na rua e em matagais.

Lucas Pereira Lima Lopes, 21, se sente seguro no bairro, mas o problema que passa é na questão de oportunidades de emprego na região. “Essa região aqui precisa de mais empresas para facilitar as oportunidades de quem mora aqui conseguir um trabalho, porque aqui é bem longe.”

“Os ônibus demoram bastante e por conta disso fica massante resolver as coisas no centro da cidade. Dependendo do humor do motorista, nós vamos e voltamos rápido ou podemos demorar horas”, relata.

Na opinião da doméstica Alzira Correia da Silva, 62, o bairro precisa de segurança em primeiro lugar, em segundo lugar um atendimento a saúde mais completa, visto que a região possui apenas uma UBS (Unidade Básica de Saúde).

“É péssima a questão da saúde daqui. Às vezes não tem vaga, e se o caso for de urgência? Quem tem carro vai para os postos 24h da cidade. E quem não tem?”, desabafa.

“Até o ano passado, a segurança daqui estava mais ou menos. Agora tem bandido solto durante o dia levando o pouco que nós temos. Sempre ouvimos histórias assim, é difícil”, completa.

A aposentada Marlene Vilela Arantes, 70, relembra que há 40 anos a região “era uma benção”, e que não é bem assim. “Minha filha foi criada nessa rua de terra, mas era tranquilo. Agora aqui tem bandido correndo atrás das pessoas nos pontos de ônibus e coisas piores.”

"Vejo que há pouco transporte coletivo para nós, passa de hora em hora, além dos buracos nas ruas. Mas o que me preocupa mesmo é o movimento de carretas pesadas na vila, causando o perigo de atropelar as crianças.

Com informações do repórter João G. Vilalba