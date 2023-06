Programa da Primeira Infância terá portal para divulgação das ações

O coordenador do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, se reuniu hoje com a gerência de projetos de tecnologia da informação do TCE-MS para dar andamento a construção do Portal que reunirá as informações de todas as ações do Programa.

A intenção é disponibilizar ferramentas que facilitem a navegação e a alimentação do Portal, garantindo transparência do passo a passo do trabalho das 5 dimensões do Programa. “Queremos garantir a perpetuação desse Programa, independente dos atores envolvidos, criando robustez para as ações”, explicou o conselheiro substituto, Célio Lima de Oliveira.

O Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância quer articular ações específicas no estímulo de políticas públicas que produzam resultados reais em benefício da 1ª infância em Mato Grosso do Sul, com destaque especial aos primeiros mil dias de vida, que compreende da gestação aos dois anos de idade.

Na segunda parte da reunião os integrantes do comitê de trabalho discutiram a realização do evento de sensibilização dos servidores da Corte de Contas, marcado para o próximo dia 27, quando serão apresentados o objetivo e as ações para a operacionalização do Programa.

