Aberto processo seletivo simplificado da Funesp para agentes de esportes e lazer

Ontem(11), foi aberto o processo seletivo simplificado para seleção e contratação de agente social de esporte e lazer, sem aumento de despesas com pessoal.

O agente deve desempenhar funções específicas no Programa Movimenta Campo Grande da Fundação Municipal de Esportes (FUNESP).

Inscrições

A inscrição deve ser feita nos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, presencialmente, das 08h às 12h horas e das 13h às 17h, na sede da Fundação Municipal de Esportes, na Rua Dr. Paulo Machado, n. 663 – Bairro Santa Fé.

Para validar a inscrição o candidato deverá entregar ficha de Inscrição preenchida por ele mesmo e Curriculum Vitae, conforme modelos disponíveis na aba de processos seletivos do site da prefeitura de Campo Grande ou na Fundação Municipal de Esportes do Município de Campo Grande/MS.

Também deverão ser levados cópia de um documento oficial com foto e comprovantes necessários para pontuação na Prova de Títulos.

Funções

Entre as atribuições do Agente Social estão: planejar, organizar e executar ações de monitoramento e avaliação das atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) de esporte e lazer, em todos os locais de atendimento (núcleos e subnúcleos) sob sua responsabilidade, entre outras.

O interessado em participar do Processo Seletivo, pode buscar mais informações através do edital, que esta no portal eletrônico campogrande.ms.gov.br, no link “Diogrande” ou entre em contato com a Funesp.