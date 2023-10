Previsão para o trimestre agosto a outubro é de chuvas e temperaturas pouco acima da média

O Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), divulgou nessa quinta-feira (20) a Previsão Climática para o trimestre agosto, setembro e outubro.

A tendência é que as chuvas fiquem dentro ou ligeiramente acima da média histórica, o mesmo ocorrendo com as temperaturas no período. Isso se deve aos efeitos do fenômeno El Niño, que ainda deve continuar interferindo nas condições climáticas pelos próximos meses.

Conforme o estudo meteorológico, em grande parte do Mato Grosso do Sul as chuvas variam entre 200 a 300 milímetros nesse trimestre.

Já na região Sul do Estado as chuvas variam entre 300 a 400 milímetros e nas regiões Noroeste e Nordeste, entre 100 a 200 milímetros. Portanto, as previsões indicam que ficarão dentro da média histórica em grande parte do Estado e ligeiramente acima da média histórica no Extremo Sul do Estado.

A temperatura do ar para o trimestre deve ficar um pouco acima da média histórica, variando entre 22° Celsius a 25°C em grande parte do Estado.

A temperatura do ar para o trimestre deve ficar um pouco acima da média histórica, variando entre 22° Celsius a 25°C em grande parte do Estado.

Na região Noroeste pode ficar entre 25°C a 27°C e no Sul, entre 20°C a 22°C. Os técnicos lembram, entretanto, que podem ocorrer dias frios e temperaturas mais elevadas pontualmente, a previsão é o comportamento que se espera do tempo de modo geral.

