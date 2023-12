Previsão do tempo: Última semana de 2023 será de calor em todo MS

O Natal passou e a semana que antecede o Ano Novo será com altas temperaturas e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. A terça-feira (26) em Campo Grande, amanheceu parcialmente nublada, registrando mínima de 24ºC e com máxima prevista de 33°C

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Grande Dourados, a temperatura varia entre 23°C e 32°. Na região sul do estado, Ponta Porã e Iguatemi começam o dia com 21°C e atingem os 32°C. No leste, Três Lagoas e Chapadão do Sul, terão mínima de 23°C e máxima de 35°C.

As temperaturas mais elevadas ficam por conta do Pantanal e da região sudoeste. Corumbá terá mínima 22°C e máxima de 38°C e Porto Murtinho varia entre 23ºC e 37ºC. No norte, em Camapuã e Paranaíba, o dia começa com 23°C e os termômetros alcançam os 38°C nos horários mais quentes.

Ainda de acordo com o Inmet, a última semana de 2023 será de muito calor, com temperaturas se aproximando dos 40ºC, em todo o Mato Grosso do Sul.

Com informações do Inmet.

