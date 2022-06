Previsão de inverno rigoroso no Estado exige cuidados extras com rebanho

Preparo da pastagem e abrigo estão entre as preocupações

Com a chegada do inverno, que começa no dia 21 de junho, muitos produtores já estão se preparando para proteger o rebanho. O preparo da pastagem, suplementação, manejo e abrigo dos animais estão entre as preocupações dos criadores.

O pesquisador em Nutrição Animal e Chefe de Transferência de Tecnologias da Embrapa Gado de Corte, Luiz Orcirio Fialho de Oliveira, explica algumas situações que podem ser aplicadas neste período.

“Nem sempre o produtor se lembra desses detalhes. É importante deixar reservas do cerrado, bosques na propriedade para que os animais se abriguem do vento, da chuva fria. Se houver previsão de frio e ventos fortes, que o produtor abra a cerca para que os animais procurem locais para se abrigarem. Se possível, com reforço na alimentação, levando os cochos para um lugar mais abrigado”, orienta.

Em relação a alimentação, Orcirio ressalta ainda que é importante garantir uma forragem de boa qualidade.

“Além da reserva da forragem, pela vedação, é possível também preparar alimentos e armazená-los como silagem, feno. Também podemos fazer o plantio de forrageiras como o capiaçu, capim-elefante, que você pode, durante a seca, cortar e fornecer aos animais”, completa.

Outra alternativa também é usar suplementação em casos de deficiência nutricional.

“A medida em que se agrava essa deficiência nutricional em razão da seca e do frio, a gente pode entrar com suplementos contendo carboidratos, fontes de energia para, além da proteína melhorar o resultado desses animais de ganho de peso.”

Segundo o produtor de leite, em Jaraguari, José Alceu da Silva Cabral, no inverno, ele reforça a ração e adiciona a cevada com soro.

“Por ser gado da raça Jersey, um gado especialista em leite, muito cuidado deve ser empregado.

Eu no inverno eu reforço a ração que é desenvolvida na propriedade, o pasto é plantado e piquetiado, além de reforçar também a adição de cevada com soro. É o básico.”

“No caso de obstáculo, nos temos a praça de alimentação que é protegida por árvores, e elas tem acesso fácil”, conclui.

Novilha precoce

O diretor da Associação Sul-Matogrossense de Produtores de Novilho Precoce, Carlos Furlan, da Fazenda Natal, em Bandeirantes, comenta sobre os cuidados com o gado precoce antes e durante o inverno.

“Temos que ter reserva de forragem e o número de animais precisa ser bem adaptado às áreas. Como a quantidade de proteína no período é pequena, precisamos oferecer ureia para os animais, para ajudar na digestão dessa palha seca. Para garantir que os animais ganhem pelo menos 100, 150 às vezes até 200 gramas por dia.”

“A dificuldade é grande no período, o que leva os preços a aumentarem nessa época. Enquanto no período das águas, com os pastos verdes, os animais ganham 600, 700 ou até 1kg por dia dependendo da nutrição. Há ainda as opções do semiconfinamento ou do confinamento com bastante ração, para suprir a falta de proteína do período”, conclui o diretor da Novilho Precoce de MS.

Segundo a Embrapa Agropecuária Oeste, a probabilidade de ocorrência de geadas no Estado, no mês de junho é de 75%.

De acordo com nota da empresa, neste mês, as temperaturas em Mato Grosso do Sul podem voltar a ficar abaixo de 4ºC, condição favorável à formação de geadas.

No ano passado, o Sul de Mato Grosso do Sul registrou geadas intensas no dia 30 de junho, quando as temperaturas mínimas foram de 0,8ºC em Ivinhema, 0,3ºC em Dourados e -2,1ºC em Rio Brilhante.

[Texto: Silvio Ferreira, Jornal O Estado de MS]