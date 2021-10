Presidente do Sinpol MS é o entrevistado nesta quinta no O Estado Play

Para falar das ações da categoria em Mato Grosso do Sul e da criação de dois serviços, o presidente do Sinpol MS (Sindicato dos Policiais Civis), GianCarlo Miranda, foi entrevistado pelo radialista e jornalista, João Flores, para o O Estado Play, nesta quinta-feira (30)

Um dos novos serviços é o Dracco (Departamento de Investigação e Combate à Corrupção). O outro é a delegacia de investigação ao crime de Abigeato, é a Deleagro. Inaugurada nesta quarta-feira (29) pelo governo e Sejusp. Para Giancarlo, a ação da Polícia de MS, mantém a segurança, a ordem e a paz no Estado.

“Ao longo do tempo houve a integração das polícias civil e militar com as polícias da Bolívia e do Paraguai, mas o principal é que criarmos a informação de inteligência junto a PRF e a PF”, explica.

Mato Grosso do Sul é pioneiro na vigilância aérea, de acordo com Giancarlo, assim como a maioria das BRs e a Deleagro amplia este fato já que o Agronegócio é o principal arrecadador de MS. A delegacia vem para proteger especialmente essa área.

“Cada vez mais temos crimes mais sofisticados ainda mais com implementos e instrumentos agrícolas que passam de 1 milhão de reais. Temos situações de roubo de todo um rebanho e de, forma ilegal, remarcando e vendedo o gado para frigoríficos”, pontua.

ASSISTA ABAIXO A ENTREVISTA COMPLETA