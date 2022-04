Presidente da Câmara concede medalha a Inês Santiago, 1ª mulher presidente da FCDL

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande hoje (12), o vereador Carlos Augusto Borges (PSB) entregou a Medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” para Inês Santiago da Silva, a 1ª mulher Presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul).

“Por seus relevantes serviços políticos institucionais, educacionais e econômicos prestados a Capital. A honraria foi aprovada por todos vereadores e deve-se a sua trajetória de sucesso”, parabenizou.

A Medalha Dr. Arlindo Andrade Gomes foi criada pela Resolução nº 682 de 29 de março de 1977, para ser concedida às pessoas que no campo da economia, política, artes e educação deu sua contribuição para o desenvolvimento de Campo Grande de uma forma relevante.

“Em 2017 foi agraciada pela Polícia Militar com o Prêmio Tenente Coronel Ana Neize Bhalta, símbolo da luta da mulher policial; já foi condecorada pela Polícia Militar com a Medalha Tiradentes, recebeu o Título de Cidadã Campo-grandense e em 23 de março deste ano, foi agraciada com o diploma Bertha Lutz pelo Senado Federal. Um reconhecimento de nível federal devido seu destaque em favor do comércio varejista e a força e empoderamento da mulher”, destacou Carlão.

Inês, presidente da Federação comentou sobre a honraria. “Fico muito honrada com essa homenagem e estendo aos nossos diretores, que tanto têm contribuído com a entidade em busca do fortalecimento do nosso varejo”.

Biografia

Natural de Eldorado, mudou-se para a capital em 1987, tornou-se empresária há 28 anos. Formada em Direito, pós-graduada em Direito do Estado, em Direito e processo do trabalho da 24ª Região, pós-graduada em MBA do varejo pela USP.

Inês também foi membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB/MS, Conselheira e Assessora Jurídica do Conselho de Segurança Pública da Região Central e do Polo Industrial do Oeste.

