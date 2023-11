Prefeita lamenta morte de filho de secretária, assassinado no RJ

A prefeita Adriane Lopes (PP) publicou, neste domingo (19), condolências pela morte de Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, 25, assassinado na praia de Copacanana, no Rio de Janeiro. O jovem era filho de Inês Mongenot Santana, adjunta da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) em Campo Grande.

Na publicação a prefeita se solidariza com toda a família de Gabriel pela perda repentina e violenta e pede orações pela família. “É com o coração pesado que expresso os meus mais profundos sentimentos pela perda do seu amado filho, @inesmongenot. Diante de uma partida tão abrupta e dolorosa, espero que você e sua família encontrem em Deus a serenidade necessária para lidar com este momento desafiador”.

A chefe do Executivo municipal também manifestou apoio à secretária. “Neste período de tamanha tristeza, desejo que a paz seja o refúgio que os console e guie na jornada de superação. Que a lembrança do seu filho Gabriel seja um farol de amor e que vocês encontrem conforto nos momentos mais difíceis. Estou aqui, com toda a disponibilidade e carinho, para apoiá-la no que for preciso. Aos amigos, peço que orem pela família Mongenot”.