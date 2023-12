Policiais encontram mais de 800 quilos de maconha em veículo abandonado

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam na manhã de hoje (7), mais de 800 quilos de maconha, transportados em um veículo roubado, na MS-164, na área rural de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante um patrulhamento tático, quando os policiais avistaram um veículo Nissan Kicks de cor branca, estacionado na rodovia e com as portas abertas. Ao se aproximarem do carro, constataram o carregamento de entorpecentes. Após checagem no chassi do veículo, foi constatado que o carro tinha registro de roubo em São Paulo, no dia 9 de março deste ano. No interior do automóvel, foram encontrados 841 quilos de maconha.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,8 milhões de reais.

