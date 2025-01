Polícia prende suspeito de roubo com sequestro e uso de faca em Dourados; veja vídeo

Após intensas diligências realizadas pela 2ª Delegacia de Polícia, um mandado de prisão preventiva foi cumprido na noite desta quinta-feira (16) contra B.P.F., de 23 anos, pelo crime de roubo com restrição de liberdade e uso de arma branca. O crime ocorreu no último domingo, 12 de janeiro, no bairro Vila Alba, em Dourados.

Na madrugada de domingo(12), a vítima estava saindo de um bar quando foi abordada pelo autor ao chegar em seu veículo. Com uma faca em mãos, o suspeito anunciou o assalto, restringiu a liberdade da vítima e a conduziu até um matagal. No local, ele amarrou seus pulsos e manteve a vítima sob ameaças por cerca de 2 horas, antes de liberá-la.

Durante esse período, o autor levou o veículo da vítima, que foi levado para a região da fronteira. Com base nas investigações, os policiais identificaram o suspeito e, com as informações coletadas, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, que foi aceita pelo Judiciário.

O autor foi detido em sua residência e está à disposição da Justiça para as providências cabíveis. As diligências continuam em busca do veículo roubado.

