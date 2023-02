Polícia prende servidores por furto de encomendas em MS

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (17), a “Operação Destino Certo”, com objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão em Três Lagoas, contra investigados por apropriação e furto de encomendas dentro da ECT (Empresa de Correios e Telégrafo).

Na quinta-feira (16), por volta das 18h, chegou na Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas a informação de que um funcionário dos Correios não realizava as entregas das encomendas e as levava para sua casa. Em diligência preliminares, ainda na data de ontem, foi possível confirmar as informações.

Já nesta sexta, durante as buscas em suas duas residências, verificou-se a existência de milhares de correspondências que não foram entregues aos seus destinatários, dentre as quais, muitas se encontravam violadas e com cartões bancários expostos.

As correspondências estão em trâmite de devolução aos Correios, a fim de que promovam a devida destinação.