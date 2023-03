Polícia Federal em ação conjunta com a PM prende homem condenado por estupro de vulnerável

O criminoso estava foragido desde sua condenação por estupro de uma criança de 12 anos

Policias da Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS em ação conjunta com Polícia Militar, realizaram a prisão de um homem que possuía um Mandado do Prisão em aberto por estupro de vulnerável, nesta neste sábado (4), na cidade de São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande.

Conforme divulgado, a Delegacia de Polícia Federal em Dourados enviou para a Polícia Militar em São Gabriel do Oeste/MS, na sexta-feira (3) informações sobre a localização do indivíduo. Na tarde de ontem, a guarnição da Polícia Militar realizou a prisão do criminoso, que estava foragido desde agosto de 2022, quando foi condenado pelo estupro de uma criança de 12 anos. Ele agora cumprirá pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão.

Operação Guardiões da Infância – A Polícia Federal deflagrou, em novembro passado, a Operação Guardiões da Infância e desde então mantém unidades especializadas em todo o país com o intuito de retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos.

