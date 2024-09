Polícia Federal apreende cerca de 270 kg de cocaína em Dourados

A Polícia Federal (PF) apreendeu, na quarta-feira (05), em Dourados, município distante 251 km de Campo Grande, cerca de 270 kg de cocaína, que estavam sendo transportados escondidos no fundo falso de um caminhão.

De acordo com informações divulgadas pela PF, a apreensão foi realizada durante uma abordagem de rotina, na rodovia MS-162. O motorista, ao avistar a barreira, teria tentado desviar dos agentes, o que levantou as suspeitas.

ainda conforme informações da Polícia Federal, a cocaína encontrada era da espécie cloridato e pasta base. Uma pessoa foi presa na ocasião.

