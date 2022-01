Polícia descobre esquema de tráfico com drogas ”engomadas” em cartões de visita

A Polícia Federal de Corumbá descobriu uma nova estratégia que os traficantes de cocaína usam para entrar no Brasil pela fronteira de Mato Grosso do Sul. O plano dos criminosos consiste em ”engomar” a substância em papel ou em roupas, para quando chegar no destino, retirar e revender a droga.

Na segunda-feira (24) em Corumbá, agentes do Posto de Fiscalização Lampião Aceso prenderam na BR-262 dois suspeitos e apreenderam cerca de 4 quilos de cocaína dissolvida em cartões de visita que faziam parte de uma encomenda enviada para Campo Grande.

Segundo os federais, uma van foi abordada e, durante a revista, eles desconfiaram de uma guande quantia de cartões de visita, que estavam pesados demais para um papel. Em seguida, eles decidiram passar um reagente quiímico que se der azul, significa que existe substância análoga a cocaína no objeto.

Na sequência, o motorista da van e o passageiro foram detidos e entregue na sede da Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para prestarem esclarecimentos.Agora, os federais investigam se há mais suspeitos envolvidos nesse novo esquemas de transportes de drogas engomadas em papel ou em roupas.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)