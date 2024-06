Polícia Civil de MS presta apoio em operação contra o tráfico de drogas em Ponta Porã

A Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul prestou apoio à Polícia Civil do Estado do Mato Grosso na operação “Maximus”, em sua segunda fase, com objetivo de combater o tráfico de drogas desarticulando uma associação criminosa responsável pelo tráfico de entorpecentes em várias regiões do Brasil, incluindo Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

Foram cumpridos 39 mandados, abrangendo ordens de prisão, busca e apreensão, e bloqueio de contas bancárias. A ação visou diretamente uma organização criminosa que operava de forma articulada em diferentes estados, promovendo a circulação de drogas e impactando negativamente a segurança pública.

Na cidade de Ponta Porã, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Já no Mato Grosso, sete pessoas foram presas.

A execução dessas ordens judiciais contou com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã, Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), além de equipes da Polícia Civil do Mato Grosso.