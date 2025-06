Polícia apreende 7,2 toneladas de maconha escondidas em caminhão com placa de Dourados e destino a São Paulo

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a DISE (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Presidente Prudente resultou na apreensão de aproximadamente 7,2 toneladas de maconha na noite da última quinta-feira (29), no interior de São Paulo. A droga estava camuflada sob uma carga de soja transportada por um caminhão na Rodovia Arlindo Bettio (SP-613), nas proximidades do município de Rosana.

A investigação teve início com informações repassadas pela DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), que identificou a saída de um caminhão Scania, com placas de Dourados, da região de fronteira carregando entorpecentes com destino ao estado paulista. As forças policiais paulistas e sul-mato-grossenses atuaram de forma coordenada, monitorando o trajeto utilizado por grupos criminosos para o transporte interestadual de drogas.

O veículo foi interceptado próximo ao distrito de Primavera, e, diante da falta de estrutura adequada no local para uma vistoria detalhada, foi escoltado até uma base da Polícia Militar Rodoviária. No local, após inspeção minuciosa, os policiais localizaram os fardos de maconha escondidos sob os grãos de soja. A documentação fiscal da carga indicava o Porto de Santos como destino final, levantando suspeitas de que a droga pudesse estar sendo preparada para exportação.

Durante a ação, um segundo veículo, um Peugeot vermelho, também foi abordado. O condutor, que apresentou respostas contraditórias e comportamento suspeito, foi identificado como possível “batedor”, responsável por alertar o caminhão sobre barreiras policiais ao longo da rota. O homem já havia sido monitorado em municípios da região de fronteira.

Ambos os envolvidos foram presos em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação criminosa. Eles permanecem à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes do esquema criminoso.