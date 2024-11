PMMS recebe prêmio “Primeiros Passos para a Excelência” e reforça compromisso com a gestão eficiente

A PMMS (Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul) foi reconhecida nesta quinta-feira (21), com o prêmio “Primeiros Passos para a Excelência”, concedido pelo MS Competitivo, Movimento Mato Grosso do Sul – MS Competitivo e se consolidou com apoio do MBC (Movimento Brasil Competitivo), Petrobras, Gerdau e Sebrae. A premiação, alinhada ao MEG (Modelo de Excelência em Gestão), destaca organizações que estão trilhando os primeiros passos na adoção de práticas de gestão eficientes e inovadoras.

Esse reconhecimento reforça a relevância de uma gestão estratégica voltada para a melhoria dos serviços prestados à sociedade, evidenciando o compromisso da PMMS em oferecer um trabalho de qualidade, sempre alinhado às demandas da população Sul-mato-grossense.

O prêmio “Primeiros Passos para a Excelência” é destinado às instituições que demonstram engajamento na implementação de padrões de qualidade e inovação. Ele simboliza o esforço em integrar práticas de gestão estratégica com foco na eficiência, promovendo impacto positivo na entrega de resultados.

Ao conquistar essa distinção, a Polícia Militar de MS reafirma sua busca por excelência em diversas áreas fundamentais:

• Gestão Estratégica: Planejamento baseado em dados e metas claras, garantindo maior eficiência no combate à criminalidade e na proteção à sociedade;

• Inovação e Modernização: Uso de tecnologias avançadas, como sistemas de inteligência e plataformas digitais, que otimizam a atuação policial;

• Valorização do Capital Humano: Foco na capacitação e no bem-estar dos policiais militares, assegurando um atendimento de qualidade ao cidadão;

• Engajamento Comunitário: Parcerias e projetos que fortalecem a relação entre a polícia e a comunidade, promovendo confiança e segurança.

Para o comandante-geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, a conquista do prêmio “Primeiros Passos para a Excelência” representa um marco para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, que reafirma seu compromisso em proteger e servir a sociedade com eficiência, inovação e dedicação. Esse reconhecimento valida os esforços institucionais e também impulsiona a PMMS a continuar trilhando o caminho da excelência.

Com Comunicação PMMS