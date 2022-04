PMA fiscaliza embarcações e pescadores no rio Miranda, e apreende petrechos ilegais de pesca

Neste feriado de Páscoa, equipes da Polícia Militar Ambiental de MS realizam fiscalizações em diversos rios do Estado. Em Miranda, os agentes que atuam na operação Semana Santa, realizaram a fiscalização no rio Miranda e afluentes desde a última terça-feira (12) e até a tarde de ontem (14), fiscalizaram 23 embarcações com 62 pessoas desenvolvendo pesca amadora e profissional.

A fiscalização tem o objetivo de retirar petrechos ilegais de pesca dos rios.

Durante a operação, os Policiais encontraram, retiraram e apreenderam no rio, 19 anzóis de galho (petrechos ilegais), no trecho entre o povoado Salobra até o local conhecido como Boca do Renato, onde esta equipe fiscaliza hoje (15). Os infratores que armaram os petrechos ilegais não foram localizados e nem identificados.

Com informações da PMA.