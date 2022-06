Pitbull é resgatada em situação de maus-tratos

Uma cadela Pitbull foi resgatada na manhã deste sábado pela Polícia Militar Ambiental. O cachorro estava com flagrantes sinais de maus tratos, além de estar com cinomose. Um rapaz de 23 anos, dono do animal, foi preso na região do Nova Lima, em Campo Grande.

A Polícia descobriu o caso devido a denuncias de moradores que viram a situação da Pitbull. Ao chegarem no local, avistaram um lugar descuidado, com péssimas condições para o cachorro. Logo na fachada, já havia várias fezes do animal, sem qualquer sinal de limpeza.

A cadela estava magra, com muitos carrapatos e um tremor involuntário.

Além disso, o rapaz, que tinha a posse do cachorro, parou o tratamento de cinomose, deixando a saúde do animal precária. Ele apresentou uma receita com os medicamentos para tratamento da cinomose canina, mas alegou que abandonou o tratamento por questões financeiras. Ainda disse que levou a pitbull para consulta no dia 12 de dezembro, quando foi confirmado diagnóstico de cinomose.

O rapaz ainda revelou que um morador, compadecido com a situação da Pitbull, deixou um saco de ração de 10Kg, além de água. Questionado pelos militares sobre entregar o animal ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), o rapaz afirmou que teve dó e, depois, não conseguiu contato.

O CCZ recomenda que, antes mesmo de adotar um animal, o futuro dono analise a situação e tenha um planejamento acerca dos cuidados com o animal, além de averiguar, financeiramente, as possibilidades de uma adoção responsável.

No caso da Pitbull resgatada, ela será encaminhada ao CCZ. O acusado foi preso em flagrante e responderá por praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, com aumento de pena quando se tratar de cão ou gato.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

