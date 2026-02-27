PGE/MS inaugura espaço de convivência e reforça cuidado com servidores e procuradores

A PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) inaugurou, nesta quinta-feira (26), um novo espaço de convivência em seu prédio sede, reafirmando o compromisso institucional com o acolhimento, a integração e o bem-estar de seus integrantes.

A inauguração reuniu servidores e procuradores em um ambiente pensado para fortalecer vínculos, estimular a convivência e promover momentos de cuidado no cotidiano de trabalho. O espaço foi idealizado como um local de pausa, encontro e integração, reconhecendo a importância das relações humanas para o fortalecimento da atuação institucional.

A ambientação do espaço contou com a pintura artística da sul-mato-grossense Ana Ruas, que trouxe identidade, sensibilidade e elementos visuais inspirados na cultura e nas paisagens do Mato Grosso do Sul, dialogando com o propósito de acolhimento do ambiente.

A iniciativa contou com o apoio da APREMS (Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul), parceria que contribuiu para a concretização do projeto.

Para a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, o novo espaço representa um avanço no cuidado com as pessoas que constroem a instituição diariamente.

“Que este seja um espaço de acolhimento e de descompressão. Sabemos o quanto nossas atividades são complexas, e a ideia é que vocês possam utilizar este ambiente para se reconectar, refletir e seguir trabalhando com ainda mais qualidade. Desde a inauguração do novo prédio, quando abrimos as portas para a sociedade, eu já desejava que este fosse um local de trabalho técnico e de excelência, mas também um espaço de acolhimento, conexão e cuidado com as pessoas.

Já o procurador-chefe da COPGE (Coordenadoria da Procuradoria-Geral do Estado), Rafael Koehler Sanson, destacou que a iniciativa integra um planejamento institucional voltado à valorização dos servidores.

“Desde a inauguração do prédio, pensamos em um espaço dedicado aos servidores. Fizemos questão de incluir esse cuidado no projeto e, hoje, esse desejo de reconhecimento e valorização está se concretizando”, afirmou.

Com a inauguração do espaço de convivência, a PGE/MS reforça um olhar atento às pessoas, reconhecendo que o cuidado com quem integra a instituição é essencial para um ambiente de trabalho mais humano, colaborativo e eficiente.

