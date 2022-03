Pesquisa mostra participação feminina ativa no mercado de trabalho da Capital

Segundo pesquisa da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios Contínua, do IBGE) realizada pelo DIEESE (Departamento Intersetorial de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e publicada hoje (8), até o 3º trimestre de 2021, Mato Grosso do Sul tinha 1 milhão de mulheres em idade ativa (14 anos ou mais), deste total 55,3% participavam ativamente do mercado de trabalho, ocupando cargos nos mais variados setores: setor privado, setor público, serviço doméstico ou empreendendo em seu negócio próprio.

A participação das Mulheres no Mercado de Trabalho de Campo Grande em 2021, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), gerou 13.369 novos postos de emprego, deste total 6.775 postos foram ocupados por mulheres em idade ativa e estiveram presentes contribuindo com sua força de trabalho em todos os segmentos econômicos do mercado de trabalho local. O que representa inserção superior em quase 3% do total de homens no mercado formal no ano de 2021.

Outro dado importante é o de que no Estado de Mato Grosso do Sul, foram admitidas 16.987 mulheres, sendo que Campo Grande representa 39,88% desse total.

Vejamos alguns números:

Serviços 4.058

Comércio 2.101

Indústria 474

Construção 88

Agropecuária 54