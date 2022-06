Pesquisa: Lula atinge 43%; Bolsonaro fica com 33%

Segundo pesquisa divulgada pela BTG/FSB na manhã desta segunda-feira (27), O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando as intenções de voto para as eleições presidenciais em outubro, com 43%, entretanto oscilou um ponto percentual para baixo em comparação com a última pesquisa. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 33%, e flutuou um ponto para cima no cenário estimulado.

O terceiro colocado é Ciro Gomes com 8%, oscilando 1 ponto negativamente.

A pesquisa também diz que 63% dos entrevistados avaliam como “ruim” ou “muito ruim” a economia brasileira atualmente, enquanto 34% avaliam que a situação estará “um pouco pior” ou “muito pior” nos próximos 3 meses.

Além disso, a sondagem também ouviu a população acerca da inflação. 65% avaliam que o preço dos produtos devem “aumentar muito” ou “aumentar um pouco” nos próximos 3 meses. Esse número oscilou 2% para mais em comparação a pesquisa anterior, realizada entre 10 a 12 de junho.

Primeiro Turno

Lula (PT): 43%

Bolsonaro (PL): 33%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 3%

André Janones (Avante): 2%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Sofia Manzano (PCB): 0%

José Maria Eymael (DC): 0%

Felipe D’Ávila (Novo): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Luciano Bivar (União Brasil): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Nenhum: 5%

Branco/nulo: 1%.

Não sabe/não respondeu: 2%

Segundo Turno

A pesquisa testou cinco cenários no segundo turno. Lula vence em todos. No cenário mais provável, junto com o segundo colocado Jair Bolsonaro, lula atinge 52%.

Lula (PT): 52%

Jair Bolsonaro (PL): 37%

Nenhum: 5%

Branco ou nulo: 4%

Não sabe ou não respondeu: 1%

