Newell’s vence o Estudiantes e dispara no campeonato argentino

O final de semana também foi de muitas emoções no Campeonato Argentino. O Boca Juniors que estava na ponta da tabela, perdeu para o tímido Unión de Santa Fé e o Newell ‘s Old Boys disparou na liderança vencendo fora de casa o Estudiantes.

Precisando da vitória para continuar na ponta da tabela, Newell ‘s Old Boys foi até o estádio Jorge Luis Hirschi, enfrentar o indigesto Estudiantes de La Plata e venceu. Com gols de Ramiro Sordo, aos 12, e Juan Fernando Garro, aos 27 minutos da etapa final, coloca o time de Diego Maradona na liderança do campeonato argentino com 13 pontos.

Em outra partida que estava valendo a disputa da tabela, o Boca Juniors perdeu para o Unión de Santa Fé por 2 a 1, com três gols de cobrança de pênaltis. O Unión abriu o placar com Daniel Juarez aos 25 minutos da etapa inicial. O empate do Boca aconteceu em outra penalidade aos 40 minutos, com Eduardo Salvio, finalizando a primeira etapa em 1 a 1.

O segundo tempo começou quente, até que nos acréscimos em cobrança de pênalti, Troyansky empurrou a bola para o fundo das redes aos 55 minutos do segundo tempo, inflamando a sua torcida. O placar 2 a 1.

Em sua comemoração, o atacante do Unión fez caras e bocas e acabou arrumando uma confusão generalizada com socos, chutes e pontapés para ambos os lados.

O jogo terminou em pancadaria no resultado de 2 a 1. O Boca Juniors com a derrota cai para a 4º colocação.

Quem pulou para a vice-liderança do campeonato argentino foi o Ginnasya Y Esgrima de La Plata que venceu na sexta-feira (24) o Rosário Central no Gigante de Arroyito por 1 a 0 e pulou para a segunda colocação do campeonato com 11 pontos.

O Newell’s Old Boys recebe o Patronato na próxima segunda-feira (4), no estádio Coloso Del Parque, enquanto o Ginnasya Y Esgrima recebe também o Defensa Y Justicia no acanhado Juan Carmelo Zerillo no sábado (02). O terceiro colocado na tabela é o Racing que enfrenta no domingo o Sarmiento e o Boca Juniors abre o estádio La Bombonera contra o Banfield.

