Pecuarista e filho que mora em Campo Grande morrem em queda de avião

Duas pessoas morreram neste final de semana após a queda de um avião bimotor na divisa dos estados de Rondônia e Mato Grosso. As vítimas foram identificadas como o pecuarista Garon Maia Filho, que também atuava como piloto de aeronaves de pequeno porte, e seu filho, um adolescente de 12 anos.

O avião Beechcraft Baron 58 decolou do aeroporto de Vilhena (Rondônia) por volta de 17h50 de sábado (dia 29) e desapareceu do radar minutos depois. Na manhã de domingo (30), os militares adentraram a pé na área de mata fechada e encontraram os destroços do monomotor e os corpos de pai e filho.

De acordo com Jornal da Nova, a criança morava com a mãe em Campo Grande e estava passando as férias com o pai. A área do acidente fica na divisa entre Vilhena e Comodoro (MT).

Registros do site Flightradar24 indicam que o avião perdeu sinal cerca de 25 quilômetros após a decolagem, com cinco minutos de viagem. As causas da queda ainda não foram confirmadas.

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) disse que investigadores do Seripa 7 (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para levantar as informações iniciais da ocorrência ainda no domingo.

Garon Maia Filho, chamado de Garonzinho, pertencia a uma família reconhecida pela atuação na pecuária em regiões como Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Nas redes sociais, pessoas próximas publicaram mensagens lamentando o acidente. “É com profunda tristeza que recebemos a notícia sobre o trágico acidente aéreo ocorrido no estado de Rondônia, que resultou no falecimento de Garonzinho Maia e seu filho Kiko”, disse nas redes sociais o prefeito de Araçatuba (SP), Dilador Borges.

“Garonzinho era piloto experiente e tinha paixão pela aviação e pecuária. Era filho do saudoso Garon Maia e da empresária Cristina Maia, além de neto de Braulino Maia, mais conhecido como Garon Maia, uma lenda da pecuária brasileira. Neste momento de dor e pesar, prestamos nossas sinceras condolências aos famíliares e amigos”, acrescentou.

Com informações da Folhapress