Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

ÁRIES

21/03 a 20/04

A Lua segue crescendo no ponto mais alto do seu Horóscopo e manda vibes superestimulantes para os seus interesses, minha consagrada! Você vai segundar com “s” de sucesso e os caminhos estarão abertos para realizar suas ambições. Confie em suas competências e mostre pra chefia do que é capaz porque hoje nada vai atrapalhar seu progresso profissional. De quebra, Urano garante mudanças benéficas em sua situação financeira e tudo indica que você vai fechar o mês com saldo positivo. O período também será favorável em seus contatos e o amor vai ganhar bons estímulos. À noite, não faltará motivação nem inspiração para fazer planos com o xodó. Se está na pista, pode sentir atração por um crush mais velho, vivido ou experiente.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Segundona chegando com boas vibes e promessas de transformações positivas, geminianjo! Hoje a sua percepção estará tinindo e, se seguir os seus instintos, você pode tomar as decisões mais acertadas. O último dia do mês será propício para resolver interesses que envolvam documentos em cartório, banco, seguro, imposto ou renegociação de dívida. No serviço, tudo indica que vai dar o seu melhor e não fará rodeios para encarar as exigências e responsabilidades. Nos assuntos do coração, sua sensualidade deve ficar mais poderosa e você saberá o segredinho para mexer com os desejos do crush. Se vive uma relação estável, vai contar com fogosidade, disposição e energia de sobra para quebrar a cama com o mozão – haja pique pra te acompanhar!

Touro

de 21/4 a 20/5

Último dia de julho e o seu astral está como, meu cristalzinho? Blindado e protegido! Hoje as estrelas dão todo incentivo para você ir atrás do que te faz feliz e revelam que grandes conquistas podem ser alcançadas. Seus horizontes se iluminam, mudanças positivas devem rolar já a partir da manhã e há belas chances de chegar mais perto do que sempre quis. Pode alcançar objetivos importantes e dar start em algo que vai trazer muita realização pessoal e profissional. Se está pensando em começar um curso, vai firme porque a hora é agora. No amor, surpresinhas deliciosas estão previstas à noite e você pode conhecer alguém com pinta de ser sua alma gêmea. No romance, clima de sintonia plena com o love.

Câncer

de 21/6 a 21/7

Julho termina com vibes excelentes e os astros garantem que você vai fechar esse ciclo com chave de ouro, minha consagrada! Novas oportunidades devem surgir logo pela manhã através de alianças, parcerias ou acordos e há chance de alcançar um objetivo que há tempos persegue. Suas relações em geral estarão favorecidas hoje e você vai se entrosar numa ótima com todos, podendo angariar apoios importantes no trabalho e na vida pessoal. Os laços de afeto e confiança se fortalecem com os familiares, os amigos e especialmente sua carametade. A integração no romance será perfeita e você vai se sentir completa juntinho do love. Se está a fim de alguém, invista sem medo: um namoro de futuro pode começar.

Leão

de 22/7 a 22/8

Fim de mês e a disposição tá no osso, leãozinho? Nada disso! Hoje sua vitalidade física e mental fica no modo turbo e não vai faltar pique nem perseverança para realizar tudo o que você quer e precisa. Boas novas devem surgir na carreira logo pela manhã e os interesses de trabalho devem ocupar o topo da sua lista de prioridades ao longo do dia. Mas também pode ter oportunidades para resolver assuntos que sempre posterga por falta de tempo e a ocasião é ideal, pois você vai dar um show de planejamento e organização hoje. Nos relacionamentos, seu lado prestativo vem à tona com as pessoas próximas e Netuno promete mais romantismo na intimidade com o xodó. Se está free, pode pintar um clima com colega.

Virgem

de 23/8 a 22/9

A Lua segue no setor mais positivo do seu Horóscopo e dá um baita estímulo para você lacrar, lucrar e brilhar, virginilover! Conquistas podem ser alcançadas no trabalho, na vida pessoal e boas novas devem surgir nesta segundona. No decorrer do dia, as coisas vão fluir com facilidade e nada atrapalhará seus planos: você vai se relacionar numa ótima com todos e terá um período dos mais produtivos. Mas é no departamento amoroso que as maiores alegrias podem rolar e seu charme estará irresistível, sinal de que vai fazer sucesso absoluto nos contatinhos e tem tudo para consagrar uma conquista gloriosa. No romance, quem vai conduzir o lance e ditar as regras é você e o mozão vai comer na palma da sua mão.

Libra

de 23/9 a 22/10

Você pode segundar querendo curtir seu espaço e suas coisas, librinha! Seu lado caseiro tá on e o desejo de ficar no seu canto sagrado tende a aumentar, só não pode deixar as demandas financeiras e profissionais sem atenção no último dia do mês. Talvez seja preciso se organizar melhor para ajustar seus anseios à realidade e pegar logo no serviço, a boa notícia é que os resultados dos seus esforços vão aparecer, inclusive no bolso. Tudo indica que conseguirá fechar o período com saldo em conta e poderá colocar a cabeça no travesseiro sem preocupações. Noite acolhedora com o love e os momentos de privacidade serão mais valorizados. Se está só, pessoas próximas podem te apresentar alguém interessante: se liga!

Escorpião

de 23/10 a 21/11

A semana começa repleta de estímulos em seus relacionamentos e sua habilidade para se expressar fica tinindo nesta segundona. O período será ideal para trocar experiências e opiniões com quem estiver por perto, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Sua agilidade mental e inteligência estarão turbinadas e podem surgir ideias incríveis para colocar planos em prática ou incrementar seus ganhos com coisas que sabe fazer. Bora divulgar e replicar nas redes sociais, pois tudo indica que você vai encerrar o mês com boas conquistas e dinheiro no bolso. À noite, use e abuse da sua simpatia e do seu papo esperto para multiplicar os contatinhos e conhecer gente nova. Um amor à primeira vista pode brotar e evoluir.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Julho termina com ótimas vibes, saldo positivo e os assuntos financeiros estarão na ordem do dia, bebê! De acordo com as estrelas, hoje você terá determinação de sobra para ir à luta atrás do dindim e pode resolver uma porção de coisas. A segundona será oportuna para fechar um bom negócio e há chance de receber um Pix ou dinheiro que não estava previsto agora – é amém que fala? O trabalho também deve render bastante, seus esforços vão trazer frutos excelentes e você tem mais é que apostar na sua perseverança para concluir tudo o que precisa. Depois do expediente, terá mais tempo e disponibilidade para dar a atenção que o love espera e precisa. Noite estimulante para se acertar com aquele contatinho.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Querendo um fim de mês, perfeito sem defeitos, Caprica? Pode levantar as mãos para o alto e agradecer porque é exatamente o que os astros prometem para hoje e você vai segundar com “s” de sucesso. A Lua segue toda poderosa no seu signo e esparrama vibes excelentes que devem favorecer seus interesses profissionais, financeiros e pessoais. Sua criatividade vai florescer nas atividades com as quais mais se identifica e o período tá propício para faturar com seus talentos. Nos contatos, terá muita desenvoltura para tratar de qualquer tipo de interesse e saberá atender as expectativas alheias. À noite, o clima vai ficar animado nas conversas com a família e o mozão. Se está na pista, você tem tudo para ganhar o crush.

Aquário

de 21/1 a 19/2

A Lua encerra julho no seu inferno astral e isso até poderia ser sinal de bagacinha, só que não, aquarianjo! Hoje ela só faz aspectos positivos e mais vai ajudar do que atrapalhar, prometendo uma segundona produtiva e maneira para você. Tá certo que seu rendimento será maior em serviços e trabalhos individuais do que em tarefas que dependam de interação com as pessoas ou contato com o público. Agora, se tiver foco e determinação, vai fechar o mês com ótimas perspectivas. Na vida pessoal e amorosa, seu jeito tende a ficar menos sociável e mais contido, mas se vencer as inibições pode surpreender na pista e despertar paixões. A dois, a noite será propícia para curtir os momentos íntimos com o love.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Hoje as estrelas torcem pela sua felicidade e desenham no céu o cenário ideal para você realizar seus sonhos e suas esperanças, bebê! Tudo indica que vai terminar o mês com seus planos engatilhados e um saldo muito positivo na vida profissional e pessoal. Também deve contar com aliados importantes para alcançar seus objetivos e pode descobrir que tem muito em comum com quem ainda não buscou uma intimidade maior. Invista na aproximação, porque amizades leais e duradouras podem começar e proporcionar grande satisfação. No romance, o entrosamento não poderia ser melhor com seu amorzinho. Tá sozinha, peixinha? Não por falta de opção! Prepara o coração porque pode pintar atração forte por alguém que conhece e emoções intensas devem embalar o lance.