Operação Ictiofauna autua 25 pescadores em outubro; total em multas chega a R$ 50 mil

Terminou ontem (5) a a Operação Ictiofauna, que busca proteger os recursos pesqueiros do Estado e evitar a pesca predatória. Desde o dia 1º de outubro, início da ação, 25 pescadores foram autuados por pesca ilegal e aplicadas multas que totalizaram R$ 49.700,00.

Além disso, foram apreendidos 34 kg de pescado. Dos pescadores autuados, 10 foram por crime de pesca predatória e 15 foram autuados por pescar sem a licença obrigatória.

A operação contou com 350 Policiais das 27 Subunidades no Estado. Ela visou a fiscalização, principalmente nos rios, no intuito de prevenir e reprimir a pesca predatória, tendo em vista a proximidade do período de piracema e, portanto, quando vários cardumes já se encontravam formados. Por esta razão, a quantidade de turistas e pescadores do Estado se intensificaram, exatamente, em razão das facilidades de captura do pescado neste período. Isso ocorre comumente nos meses de setembro e outubro, este último, mais ainda, em razão dos feriados.

Durantes as operações, além desses cuidados onde os cardumes estavam, as equipes do setor de inteligência também realizaram trabalhos de levantamentos de informações relativos a quaisquer pontos de possível pesca predatória, bem como dos locais com maior concentração de pescadores, especialmente, porque normalmente são esses locais onde estão os cardumes.

Com informações da Polícia Militar Ambiental.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.