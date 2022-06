Mulher é presa transportando 20 kg de maconha em ônibus rodoviário

Mulher de 46 anos, foi presa na noite de ontem (29) no Terminal Rodoviário de Ponta Pòrã, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande, transportando 20 kg de maconha no bagageiro de um ônibus. Em questionamento aos policiais, a autora confessou ser a dona dos entorpecentes não relatando para onde levaria a droga.

O flagrante aconteceu após a mulher chamar atenção dos policiais da Guarda Civil Municipal de Fronteira (GCMFron) por conta de seu nervosismo à espera do ônibus rodoviário. Assim que o veículo chegou, a mulher entrou dentro do ônibus e os policiais foram juntos, para interrogá-la.

Dentro do ônibus, os policiais questionaram a mulher que acabou levantando suspeitas com respostas desconexas. Logo após, vistoriou as malas que estavam no bagageiro do ônibus, onde encontraram 19 tabletes de maconha dentro da mala, pesados foram totalizados 20 kg da droga.

A mulher e os entorpecentes foram levados para a delegacia de Polícia de Ponta Porã.

