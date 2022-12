ONG Corrente do Amor vive há mais de 8 anos no Vila Nasser

Vista a desigualdade social em alguns bairros na região norte de Campo Grande, ainda há aqueles que se preocupam com o próximo e ofertam um oceano de amor a quem precisa. Hoje vamos falar da ONG Corrente do Amor que, desde 2014, prega a solidariedade nas principais datas comemorativas no Bairro Vila Nasser.

Sem nenhum apoio financeiro do Estado, a ONG com apenas sete voluntários fixos leva alegria e tenta fazer a diferença na Capital há quase 10 anos. O presidente da ONG, Carlos Alberto explica que todo mês com datas comemorativas a comunidade se reúne para realizar as ações sociais.

Os eventos são bem elaborados e pensados, assim foi no último e recente Natal. No último domingo (25), a ONG preparou uma encenação natalina e um risoto delicioso para a comunidade.

E as ações sociais são diversas, como entrega de sacolão e programação especial para as crianças, como da última vez, que eles assistiram a uma peça teatral. Além da criançada, no projeto “Rua da Gentileza” da própria ONG, os voluntários arrecadam roupas e oferece a quem realmente precisa. “Assim fazemos todos os anos com a ajuda da nossa população”, conta Carlos.

“Durante os eventos recebemos doações. Não recebemos muito dinheiro, mas o pessoal compra e doa para nós. Doação financeira é pouca, às vezes recebemos R$ 200 ou R$ 300 reais, mas é raro”, explica.

Serviço: A Instituição com sede fixa pede a colaboração da sociedade para fortalecer as ações caridosas da ONG que fica na Rua Tenente Lira, nº 169.