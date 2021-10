O Estado Play: Pedalada uniu atividade física e devoção em Dourados

Unir saúde mental, física e fé foi objetivo dos organizadores do primeiro “Quem tem Fé, vai de bike”, que aconteceu no primeiro domingo do mês de outubro e reuniu mais de 400 ciclistas. O grupo pedalou de Dourados até o distrito de São Pedro para participar de uma celebração religiosa. Em entrevista ao O Estado Play, o jornalista e adepto ao ciclismo, Noemir Felipetto, falou sobre a iniciativa do passeio e quais são os próximos passos para novas datas.

O evento teve saída da Praça Antônio João, no centro de Dourados, e percurso de aproximadamente 18 quilômetros até a Vila São Pedro, onde está o Santuário Nossa Senhora Aparecida. Segundo Noemir, a ideia inicial era apenas para amigos, mas a pedalada acabou sendo aberta para demais grupos da cidade e da região, se tornando um grande evento.

“Pensamos em fazer um evento para divulgar o nome da cidade e fazer algo social, assim nos unimos com mais de seis grupos de pedal de Dourados e outros grupos de cidades vizinhas como Fátima do Sul. Além de unir forças com o número de integrantes envolvidos, também conseguimos fazer uma ação social onde arrecadamos 300 quilos de alimentos que foi doado para famílias carentes”, contou.

Segundo o ciclista, uma das preocupações era com a segurança dos participantes do evento, já que a maior parte do percurso foi feito pela rodovia dividindo espaço com veículos, motociclistas e caminhões. “Nós contamos com o apoio de diversas entidades e fomos bem recepcionados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, além do apoio da Prefeitura Municipal de Dourados, que colaborou através dos serviços da Agetran (Agência de Trânsito) e Guarda Municipal”, agradeceu.

Noemir aposta no início de uma tradição, sempre em outubro por ser o mês da Padroeira. “Este evento é o primeiro de muitos. A intenção é unir o ciclismo, a fé, independente da religiosidade. As pessoas podem esperar a segunda edição com mais estrutura e mais participantes. Tudo que começa tende a virar tradição, então a ideia é fazer o próximo passeio em 2022 no segundo domingo do mês, no dia 9 de outubro,”.