Número de mortos pelas chuvas em Petrópolis sobe para 233

Com o encontro de mais um corpo nesta quinta-feira (3) na Chácara Flora, subiu para 233 o número de vítimas das chuvas de 15 de fevereiro em Petrópolis, região serrana do Rio. Segundo a equipe técnica e científica da Polícia Civil, dos 233 mortos, 138 são mulheres, 95 homens e 44, menores de idade.

O Corpo de Bombeiros continua em busca de um desaparecido no Morro da Oficina e de mais três ao longo do Rio Quitandinha. A Secretaria de Defesa Civil dá suporte às ações de buscas e as equipes da Assistência Social mantêm o atendimento nos pontos de abrigo.

Até o momento, abrigos temporários atendem 994 pessoas que tiveram que sair de casa por causa dos danos provocados pelas chuvas. Cuidados em saúde, acompanhamento psicológico, recreação e atividades educativas para crianças, além de orientações sobre serviços sociais que podem ser direcionados de acordo com o perfil familiar fazem parte do suporte oferecido pela Secretaria de Assistência Social.

Nas estruturas que funcionam em escolas públicas e em locais montados de forma voluntária em associações de moradores, organizações não governamentais (ONGs) e entidades comunitária, as famílias contam com suporte para as necessidades essenciais até que consigam o encaminhamento para o aluguel social. As pessoas que saem dos abrigos e instalam em casa de parentes e amigos continuam recebendo apoio do governo municipal para que possam se restabelecer.

A prefeitura de Petrópolis reafirmou que todas as pessoas que precisaram recorrer aos pontos de abrigo terão direito ao aluguel social no valor de R$ 1 mil. Os desabrigados têm prioridade e já foram cadastrados por equipes da administração municipal.

Vistorias

Até o momento, mais de 3 mil vistorias estão em andamento pelas equipes de engenheiros, geólogos e técnicos da Defesa Civil. Cerca de 700 laudos já estão prontos para serem entregues à população. As pessoas que os imóveis vistoriados podem ligar para os números 199 ou (24) 2246-9281 e verificar se o documento está disponível.

A consulta também pode ser feita pelo site da Defesa Civil. Neste endereço online, é possível também solicitar o documento para download por meio do serviço do RO Digital.

Desde o dia 15 de fevereiro, foram registradas 4.368 ocorrências. Desse total, 3.743 resultaram dos deslizamentos que afetaram principalmente as regiões do primeiro distrito. Os técnicos já realizaram atendimento em 44 localidades do município.

As regiões com o maior número de ocorrências foram: Alto da Serra; Castelânea; Chácara Flora; Centro; Quitandinha; Caxambu; São Sebastião, Valparaíso; Vila Militar; Floresta; Saldanha Marinho; Mosela; Coronel Veiga; Morin; Independência; Estrada da Saudade; Corrêas; Retiro; Siméria; Bingen; Duarte da Silveira; Meio da Serra; Bataillard; Nogueira; Quarteirão Brasileiro; Quarteirão Ingelhein; Cascatinha; Itaipava; Quissamã; Itamarati e Carangola.

Com informações da Agência Brasil.