Novo ano, novo emprego: 2022 inicia com 3 mil vagas e salários de até R$ 15 mil

O ano que acaba de começar já trouxe concursos públicos e processos seletivos para quem quiser trocar de emprego e ganhar um salário maior. Em Mato Grosso do Sul, são 3.278 oportunidades em diversos segmentos – e para todos os níveis de escolaridade. Quem conquistar alguma dessas vagas pode faturar entre R$ 1.142,38 a R$ 15.678 no fim do mês.

Confira abaixo (em ordem alfabética) e se inscreva:

Antônio João

No próximo dia 24 de janeiro, terminam as inscrições de concurso público da prefeitura municipal. Vagas são para o cargo de fiscal de tributos, além de formação de cadastro reserva. Veja o edital na íntegra.

Campo Grande

Na Capital, a Câmara Municipal pretende preencher 20 vagas, com inscrições até o dia 23 de janeiro. Salários variam de R$ 1.774,10 a R$ 3.005,86. O edital já está disponível.

Glória de Dourados

A prefeitura de lá oferece 81 vagas com salários entre R$ 1.142,38 a R$ 15.678. Inscrições até 21 de fevereiro. Confira o edital.

Guia Lopes da Laguna

A secretaria municipal de Saúde está com duas vagas para o cargo de médico de ESF (Estratégia Saúde da Família), além de adquirir cadastro reserva. O salário oferecido é de R$ 11.071,06. Interessados têm até 6 de janeiro para se inscrever: presencialmente, das 7h às 11h, na rua Ovídio Paulo de Oliveira, 267 – Vila Mutirão.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística prorrogou para 21 de janeiro o cadastro no processo seletivo que irá contratar recenseadores para coleta de informações do Censo Demográfico 2022. São 2.524 vagas de nível fundamental, distribuídas nos 79 municípios sul-mato-grossenses. Veja o edital na íntegra.

Sete Quedas

A prefeitura abriu seleção para 11 vagas com salários de R$ 1.385,28. As oportunidades são somente em técnico de enfermagem. Para participar, interessados deverão preencher a ficha de inscrição e entregar junto com os documentos necessários na sede do órgão (rua Monteiro Lobato, 629 – Centro) até 5 de janeiro, das 8h às 16h. Informações no edital.

Sonora

Contratação de motorista de transporte escolar na área rural do município. Inscrições via prefeitura da cidade até às 13h do dia 5 de janeiro. Veja o edital.

Três Lagoas

A prefeitura municipal está com 597 vagas abertas em diferentes oportunidades. Os salários variam de R$ 1.448,93 a R$ 6.983,83 dependendo do cargo. O edital já está disponível.

Na mesma cidade, outra seleção quer contratar 23 profissionais (salários entre R$ 1.815,79 e R$ 4.190,29). As inscrições até o dia 7 de janeiro, das 7h às 15h, somente de modo presencial no Cras (Centro de Referência da Assistência Social) Coração de Mãe, localizado na avenida Dr. Clodoaldo Garcia, 2355 – Vila Haro. Veja o edital.

UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados oferece 18 vagas para cargos de nível médio (salário de R$ 2.446,96) e duas de nível superior (R$ 4.180,66). Confira o edital na íntegra.

UFMS

Por fim, concurso público para professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira (3) no site da instituição. Serão 31 vagas em diversas áreas do conhecimento. Leia o edital on-line.