Nova Sala da Mulher em hospital de Maracaju busca oferecer acolhimento a vítimas de violência

O município de Maracaju, que oferece assistência especializada às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar por meio da Polícia Civil, acaba de inaugurar uma nova iniciativa para melhorar os serviços prestados.

A Sala da Mulher, situada no Hospital Soriano Corrêa da Silva (Associação Beneficente de Maracaju), foi inaugurada em uma cerimônia que contou com a presença de várias autoridades, incluindo o governador Eduardo Riedel, a primeira-dama Mônica Riedel, o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Educação (SED) Édio Castro, o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) Frederico Felini, o prefeito Marcos Calderan e outras autoridades locais.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância da nova iniciativa ao afirmar que, embora haja “Salas Lilás” em delegacias, essa é uma ação inovadora por estar localizada em um hospital, que é um ambiente crucial para o atendimento médico e psicológico de mulheres vítimas de violência.

A área oferece assistência integral, incluindo a possibilidade de registro policial no local. A primeira-dama destacou a importância da iniciativa ao afirmar que ter um local de acolhimento apropriado em um momento difícil é crucial para as mulheres que precisam de coragem para enfrentar a situação.

Polícia Civil

A Polícia Civil de Maracaju está implementando um novo serviço que irá auxiliar mulheres vítimas de violência na região. O delegado Pedro Paiva destaca a importância do atendimento, visando evitar que as mulheres revivam o trauma da violência. O cuidado e a atenção serão prioridades na delegacia, assegura o delegado.

No dia 27 de abril foram inauguradas mais duas Salas Lilás, uma em Brasilândia e outra em São Gabriel do Oeste, para atendimento especializado às mulheres vítimas de violência. Com as novas unidades, já são 29 Salas Lilás em funcionamento em diversas cidades do estado de Mato Grosso do Sul, como Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Água Clara, Amambai, Caarapó, Bonito, Terenos, Nova Alvorada do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Costa Rica, Angélica, Ladário, Camapuã, Eldorado, Iguatemi, Bandeirantes, Sonora, Chapadão do Sul, Miranda, Porto Murtinho, Anaurilândia, Anastácio, Paranhos e Selvíria.

