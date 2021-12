Nem Enzo ou Madu: nomes de 2021 parecem ter vindo de uma novela de Manoel Carlos

Lamento informar, mas os “Enzos” e “Marias Eduardas” de 2020 ficaram no passado. A lista de nomes mais comuns registrados no país neste ano, divulgada pela Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), mostrou que foi Miguel (entre os homens) e Helena (entre as mulheres) a dispararam no ranking.

Aliás, a dupla relembra até os personagens mocinhos a disputarem o coração dos “amantes” de Manoel Carlos, autor de novelas reconhecido por sempre colocar uma Helena no meio da trama. Haja coração.

Ou haja criatividade. Segundo a listagem, foram 28.301 registros de “Migueis” e 21.890 “Helenas” que papais brasileiros escolheram. Este é o 2º ano consecutivo que os nomes lideram o ranking.

Uni-duni-tê

Entretanto, a Arpen destaca que um novo rol de preferidos começou a se destacar entre os registros. É o caso de Gael, que até 2019 não constava nem nos 50 nomes mais escolhidos e que, em 2020, passou para a 10ª posição. Já em 2021, Gael é o 3º mais escolhido entre os meninos.

A mesma coisa para Theo. Antes na 36ª posição (2019) e 6º no ano seguinte, agora encara a 7ª colocação. Entre as novas tendências, parece que Noah, Ravi, Isaac e Anthony vieram para ficar.

Pequenas grandes mulheres

Já entre as meninas, a associação observou o aparecimento de nomes curtos e bíblicos: Eloa e Liz, pela primeira vez, estão ranqueados entre os nomes mais buscados pelos pais.

Depois de Helena, o primeiro nome feminino do ranking é Alice, seguido de Laura, Maria Alice, Valentina e Heloísa. Nas novidades, Sophia, Maite e Antonella despontam na listagem.

Ao todo, foram 7.658 Cartórios de Registro Civil brasileiros, presentes nas 5.570 cidades do país, responsáveis por registrar os nascimentos dos quase 2,5 milhões de recém-nascidos neste ano.

(Com informações da Agência Brasil)