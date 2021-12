Em frente de conveniência, rapaz de 24 anos é assassinado a tiro duplo

Um crime no município de Maracaju, distante 159 quilômetros de Campo Grande, teve um jovem de 24 anos assassinado com dois tiros na madrugada de hoje (19) em frente a uma conveniência da cidade. Identificado como Gilson Oliveira Carvalho, ele não suportou os ferimentos e morreu na sequência.

O caso aconteceu na rua Onze de Julho, região central da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que no corpo da vítima haviam duas perfurações de entrada – uma no peito e outra no queixo –, e uma de saída na nuca.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas. O caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.