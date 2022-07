População encontra roupas descartadas onde lixeira pública foi removida na Capital

Durante esta segunda-feira (4), cerca de 10 pessoas resgataram roupas em bom estado descartadas em uma esquina da Avenida Gury Marques, pouco antes da rotatória da BR-262. No local, moradores da região reclamam do lixo que é despejado pelo povo da cidade.

A região fica no bairro Parque Novo Século, extremo sul de Campo Grande, numa via que dá acesso a avenida Gury Marques e ao bairro das Moreninhas, em Campo Grande, saída para Sidrolândia e São Paulo.

Morador há 37 anos da região, Vanderlei Aparecido Fernandes, 40, conta que no espaço havia uma espécie de lixeira pública para os moradores da região, mas que foi retirada há seis meses atrás por causa de outros moradores da cidade que sobrecarregavam o espaço com o descarte de lixo.

Um casal de moradores da Chácara Morada do Sol, de 27 e 54 anos, contam que do outro lado da BR-262 a coleta segue semanalmente, mas o problema fica no espaço onde o lixo fica espalhado no chão do outro lado da rua.

A solurb foi procurada para se posicionar a respeito da retirada da lixeira, mas até a publicação do material não respondeu.

Com informações Willian Leite com Marcos Maluf