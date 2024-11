Mulher fica de roupa íntima em universidade do Irã em aparente protesto

Uma jovem se despiu e ficou de roupa íntima em uma universidade iraniana neste sábado (2), em um aparente protesto contra o rigoroso código de vestimenta islâmico do país, de acordo com vídeos on-line e relatos da mídia.

Um vídeo postado na mídia social mostrou guardas de segurança em uma filial da Universidade Islâmica Azad detendo a mulher não identificada.

O porta-voz da universidade, Amir Mahjob, disse no X que “na delegacia de polícia… foi constatado que ela estava sob forte pressão mental e tinha um distúrbio mental”. Mas alguns usuários das redes sociais sugeriram que a ação da mulher foi um protesto deliberado.

“Para a maioria das mulheres, ficar… em público com roupas íntimas é um de seus piores pesadelos, … Essa é uma reação à insistência estúpida (das autoridades) no hijab obrigatório”, disse Lei La, um usuário do X, em um comentário que acompanha o vídeo.

O destino da mulher não era conhecido, mas o diário de circulação em massa Hamshahri disse em seu site: “Uma fonte informada disse… que a autora desse ato tem problemas mentais graves e, após investigações, ela provavelmente será transferida para um hospital psiquiátrico”.

Um número crescente de mulheres tem desafiado as autoridades descartando seus véus após protestos em todo o país que se seguiram à morte, em setembro de 2022, de uma jovem curda iraniana sob custódia da polícia de moralidade por supostamente violar as regras do hijab. As forças de segurança reprimiram violentamente a revolta.

