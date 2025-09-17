Mudança de tempo: Onde de frio Tardia chega na próxima semana em MS

O primeiro dia da primavera vem com temepraturas mais baixas e chuvas

Na próxima semana, a partir da segunda-feira (22), um onda de frio tardia chegará em Mato Grosso do Sul. Com temperaturas abaixo dos 10 ºC, O frio deve durar até o dia 26 de setembro no Estado.

Essa mundaça acontece, apesar desta semana as temperaturas alcançarem 40 graus com umidade baixa configurando onda de calor. Uma intensa massa de ar fria que pode avançar pelo sul do país é a responsável pela chegada do frio.

O primeiro dia da primavera já virá vem com temperaturas mais baixas e chuvas e vários municípios da região sul do Estado podem ser mais afetados pelas condições. Na Capital, são esperadas chances de 50% de chuvas e a miníma será de 16ºC com máxima de 27 ºC, na segunda-feira.

São esperados aumento de nuvens, trovoada e ventos fortes chegam ao sul do MS com chuvas. Logo depois da passagem da frente fria uma massa de ar polar avança por vários estados deixando temperatura amena no Estado.

Na semana, as temperturas chegarão aos 10ºC em Campo Grande, 8ºC Ponta Porã, 6ºC graus em sete quedas e em Corumbá. Em Aquidauana e Coxim está previsto 11 ºC graus e Três Lagoas 13 ºC.

Os ventos podem chegar aos 70kmh com muita poeira. Também podem cair raios e até granizos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.