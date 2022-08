MTP reúne superintendentes regionais do Trabalho em Brasília

Além da troca de experiências, o encontro serviu para o alinhamento de ações prioritárias nas SRT

O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, participou na última semana da abertura do Encontro dos Superintendentes Regionais do Trabalho, promovido pelo MTP, em Brasília.

O ministro recebeu as demandas dos superintendentes e fez alinhamentos estratégicos sobre vários temas de interesse da pasta. Os representantes das 27 Superintendências Regionais do Trabalho tiveram reuniões técnicas nos dias 25 e 26, para alinhar as prioridades de ação e trocar experiências de trabalho, como a unificação e padronização do atendimento.

O encontro contou com a participação de dirigentes do Ministério do Trabalho e Previdência, como o secretário-executivo, secretário de Trabalho, subsecretário de Relações do Trabalho, Capital Humano, Estudos e Estatísticas, Inspeção de Trabalho, Políticas Públicas do Trabalho, Gestão Corporativa e com Assessoria de Comunicação.